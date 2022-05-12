Дорожная полиция о тяжелом ДТП в Хызы, повлекшем гибель трех человек

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Хызинском районе, в результате которого погибли три человека.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Хызинском районе, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили Report в ГУГДП, сегодня около 09:00 на 69-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с РФ, проходящей по территории Хызинского района, автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель Хызинского района Гасымов Орхан Гейдар оглы, 1991 года рождения, столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении грузовиком марки "DAF", которым управлял гражданин России Магомед Абдулмеджидов.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2106" О.Гасымов, а также его пассажиры - житель Хызинского района Худабахышов Пярвиз Нуреддин оглы, 1991 года рождения, и его двухмесячная дочь Худабахышлы Медина Пярвиз гызы погибли на месте происшествия, другие пассажиры - Васханым Худабахышова, 1964 года рождения, и Эфсане Худабахышова, 1998 года рождения, получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в Сиязанскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.