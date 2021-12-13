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Директор Мингячевирского Центра занятости присвоил деньги безработных

Директор Мингячевирского Центра занятости присвоил деньги безработных В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса в отношении директора Мингячевирского городского Центра занятости Эл
Происшествия
13 декабря 2021 г. 12:22
Директор Мингячевирского Центра занятости присвоил деньги безработных

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса в отношении директора Мингячевирского городского Центра занятости Эльчина Абдуллаева и других.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями Эльчином Абдуллаевым, который вступил в сговор с руководящими должностными лицами Государственной службы занятости и другими лицами, подделал соответствующие официальные документы и присвоил 25 тыс. манатов из средств, выделенных в размере 86 тыс. манатов из госбюджета на 17 безработных граждан.

Эльчину Абдуллаеву предъявлены обвинения по статьям УК 179.2.1, 179.2.3, 179.2.4 (Присвоение или растрата - совершенные группой лиц по предварительному сговору - с использованием своего служебного положения с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), уголовное дело направлено в Мингячевирский городской суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin direktoru işsizlərə çatacaq pulu mənimsəyib

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