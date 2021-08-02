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Чиновник AFAD: В такие трудные времена всегда важна поддержка  

Чиновник AFAD: В такие трудные времена всегда важна поддержка   "В районе Средиземного и Эгейского морей и в районе Мраморного моря произошли пожары, в некоторых местах они были потушены, в некоторых районах тушение продолжается".
Происшествия
2 августа 2021 г. 15:35
Чиновник AFAD: В такие трудные времена всегда важна поддержка  

"В районе Средиземного и Эгейского морей и в районе Мраморного моря произошли пожары, в некоторых местах они были потушены, в некоторых районах тушение продолжается".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам сообщил представитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) по городу Орду Осман Ишык.

По его словам, для тушения пожаров братский Азербайджан предоставил свою помощь: "Благодарим за помощь. Сегодня в городе Орду мы встретим азербайджанских пожарных. Азербайджан и Турция - братские страны. В такие трудные времена всегда важно поддерживать друг друга".

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Версия на английском языке AFAD: "Support is always important in such difficult days"
Версия на азербайджанском языке AFAD rəsmisi: "Belə çətin günlərdə dəstək hər zaman önəmlidir"

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