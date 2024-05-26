Четыре женщины-заключенные вышли на свободу по амнистии

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, из этого учреждении, где отбывают наказание женщины-заключенные, освобождены четыре человека.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и председатель правления Центра социальных исследований, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж представили им справки об освобождении.

В мероприятии также принял участие заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майор юстиции Огтай Мамедов.

Напомним, что приказ о помиловании распространялся в общей сложности на 154 человек.



ФОТО: Вугар Ханларов