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Четыре женщины-заключенные вышли на свободу по амнистии 

Четыре женщины-заключенные вышли на свободу по амнистии  Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Происшествия
26 мая 2024 г. 10:52
Четыре женщины-заключенные вышли на свободу по амнистии 

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, из этого учреждении, где отбывают наказание женщины-заключенные, освобождены четыре человека.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и председатель правления Центра социальных исследований, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж представили им справки об освобождении.

В мероприятии также принял участие заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майор юстиции Огтай Мамедов.

Напомним, что приказ о помиловании распространялся в общей сложности на 154 человек.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏfv sərəncamına əsasən dörd qadın məhbus azad edilib

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