Цепное ДТП в Кюрдемире, есть пострадавшие - ФОТО

В Кюрдемире произошло цепное ДТП, есть пострадавшие.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на 204-м км дороги Баку-Газах, на участке, проходящем через территорию кюрдемирского села Гарабуджаг.

Автомобиль Ford, управляемый Гюльмамедом Дадашовым Селан оглу 1954 года года рождения, сбил корову. После этого водитель Mercedes, житель Барды Самир Абдуллаев Вагиф оглу 1982 года рождения, увидев посреди дороги труп животного, снизил скорость. В этот момент в Mercedes врезался ехавший сзади автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился житель Барды по имени Азер. От удара Mercedes сошел с дороги и упал в водный канал.

В результате инцидента пассажиры Mercedes - жители Баку Закир Магеррамов Бахшали оглу 1983 года рождения и Галиб Рагимов Керим оглу 1956 года рождения, жительница Барды Вусала Новрузова Мехман гызы 1988 года рождения и водитель Ford, житель Кюрдемирского района Гюльмамед Дадашов Селан оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие в машине скорой помощи были доставлены в Центральную больницу Кюрдемирского района и помещены в травматологическое отделение.

По факту ведется расследование.