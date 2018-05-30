Бывший полковник полиции освобожден в зале суда

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего начальника Алятского порта Управления полиции на водном транспорте министерства внутренних дел (МВД), полковника полиции Фархада Мамедханова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева был оглашен приговор.

По приговору суда Ф.Мамедханову назначено условное наказание. Он был выпущен на свободу из зала суда.

Напомним, что в своем выступлении прокурор просил приговорить его к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что Ф.Мамедханов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Он обвиняется в присвоении путем мошенничества 185 000 манатов под предлогом трудоустройства Эльдара Ханифаева. 35 000 манатов из этой суммы Ф.Мамедханов вернул потерпевшему.

Ф.Мамедханов обвиняется по ст. 178 (мошенничество) Уголовного кодекса.

До ареста его уволили из органов внутренних дел.