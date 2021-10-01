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Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан

Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан Бывший директор Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов задержан.
Происшествия
1 октября 2021 г. 20:23
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан
Тельман Исмаилов

Бывший директор Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов задержан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал издания Vijesti со ссылкой на источник.

"Тельман Исмаилов задержан в Подгорице (Черногория) по ордеру на розыск, который выдала Россия", - сообщил портал.

Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в Москве центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.

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Версия на азербайджанском языке Telman İsmayılov Monteneqroda saxlanılıb

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