Азербайджан экстрадировал гражданина Турции

Азербайджан экстрадировал гражданина Турции, находившегося в международном розыске.

Азербайджан экстрадировал гражданина Турции, находившегося в международном розыске.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что гражданин Турции Мехмет Явуз Инджесу, 1986 года рождения, был осужден в Турции в 2020 году за совершение кражи с использованием банковской карты.

Инджесу, находившийся в международном розыске, был задержан в Азербайджане в августе текущего года и в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с Европейской конвенцией "об экстрадиции" и дополнительными протоколами к ней было принято решение о его экстрадиции. В сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы министерства юстиции он был передан турецкой стороне.