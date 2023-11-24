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Азербайджан экстрадировал гражданина Турции

Азербайджан экстрадировал гражданина Турции Азербайджан экстрадировал гражданина Турции, находившегося в международном розыске.
Происшествия
24 ноября 2023 г. 18:12
Азербайджан экстрадировал гражданина Турции

Азербайджан экстрадировал гражданина Турции, находившегося в международном розыске.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что гражданин Турции Мехмет Явуз Инджесу, 1986 года рождения, был осужден в Турции в 2020 году за совершение кражи с использованием банковской карты.

Инджесу, находившийся в международном розыске, был задержан в Азербайджане в августе текущего года и в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с Европейской конвенцией "об экстрадиции" и дополнительными протоколами к ней было принято решение о его экстрадиции. В сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы министерства юстиции он был передан турецкой стороне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

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