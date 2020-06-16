Автомобиль водителя-лихача в Баку доставлен на штрафстоянку

"Автомобиль, на котором были совершены опасные маневры на пустых улицах Баку в день карантина, введенного в столице в выходные, был доставлен на штрафстоянку".

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции (ГПС) Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, распространенные в социальных сетях кадры были изучены:

"В настоящее время принимаются соответствующие меры для привлечения водителя к ответственности, вопрос сегодня будет решен".

Отметим, что во второй день жесткого карантинного режима в социальных сетях распространились видеокадры опасных маневров, осуществляемых неизвестным на автомобиле на улице Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе Баку.