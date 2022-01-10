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Армянский диверсант: Нам было приказано взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан

Армянский диверсант: Нам было приказано взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание суда по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении - Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.
Происшествия
10 января 2022 г. 18:43
Армянский диверсант: Нам было приказано взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание суда по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении - Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, командир разведывательной группы специального назначения Министерства обороны Армении И.Саргсян и проходивший военную службу в качестве инженера-строителя В.Рафаэлян 7 мая 2021 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района.

Затем эти лица заминировали проходящие по территории села Юхары Айрым Кяльбаджарского района пути снабжения дислоцированных на этой территории подразделений Министерства обороны Азербайджана.

На процессе были допрошены свидетели.

Ответчик Ишхан Саргсян заявил в своих показаниях, что 24 мая 2021 года был получен приказ командования отправиться в Сисиан: "Мы были солдатами спецназа 022. На следующий день пришел приказ провести разведку местности, перекрыть дороги, заминировать и проложить колючую проволоку. Было приказано сделать снимки местности, куда были зарыты мины. Нам также было приказано взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Затем пришли азербайджанские солдаты, которые открыли предупредительный огонь".

Судебный процесс по делу продолжится 24 января.

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Версия на азербайджанском языке Erməni diversant: "Bizə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini partlatmaq tapşırığı verilmişdi"

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