Арестованный в России криминальный авторитет экстрадирован в Азербайджан

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Обвиняемый в России в убийстве мужчина экстрадирован в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям будет рассмотрено дело о согласовании наказания Эльмира Мамедова, арестованного в России, с законодательством Азербайджана.

Судебное заседание, которое пройдет под председательством судьи Зейнала Агаева, назначено на 30 сентября.

Отметим, что Э.Мамедов обвиняется по ст. умышленное убийство, незаконное ношение оружия Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он отбыл 21 год лишения свободы в России.

Напомним, что Э.Мамедов известен в криминальном мире по прозвищу "Цыган".