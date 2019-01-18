Арестован руководитель продакшн-компании, обещавший организовать в Баку концерт Эбру Гюндеш

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Баку арестован известный руководитель продакшн-компании.

Как сообщает Report, руководитель "Velizadə prodakşn" Турал Велизаде обвиняется в мошенничестве в отношении четырех человек.

Он обещал азербайджанским предпринимателям организовать приезд в Баку и концерт известных турецких певиц Сылы и Эбру Гюндеш.

В общей сложности Т.Велизаде получил у предпринимателей 200 000 долларов, однако позже не сдержал обещания.

В отношении задержанного на основе жалобы потерпевших лиц Т.Велизаде возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

На сегодняшнем судебном заседании адвокат потерпевшего Ровшана Гаджиева Бабек Гамидов возбудил ходатайство.

Он потребовал также привлечь к уголовной ответственности проходящего по делу в качестве свидетеля Али Велиева.

Гособвинитель попросил у суда время.

Очередное заседание суда назначено на 25 января.

Напомним, что Т.Велизаде не только руководил "Velizadə prodakşn", но также был певцом.