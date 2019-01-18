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    Арестован руководитель продакшн-компании, обещавший организовать в Баку концерт Эбру Гюндеш

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Баку арестован известный руководитель продакшн-компании. 

    Как сообщает Report, руководитель "Velizadə prodakşn" Турал Велизаде обвиняется в мошенничестве в отношении четырех человек. 

    Он обещал азербайджанским предпринимателям организовать приезд в Баку и концерт известных турецких певиц Сылы и Эбру Гюндеш. 

    В общей сложности Т.Велизаде получил у предпринимателей 200 000 долларов, однако позже не сдержал обещания. 

    В отношении задержанного на основе жалобы потерпевших лиц Т.Велизаде возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК. 

    На сегодняшнем судебном заседании адвокат потерпевшего Ровшана Гаджиева Бабек Гамидов возбудил ходатайство.  

    Он потребовал также привлечь к уголовной ответственности проходящего по делу в качестве свидетеля Али Велиева. 

    Гособвинитель попросил у суда время. 

    Очередное заседание суда назначено на 25 января. 

    Напомним, что Т.Велизаде не только руководил "Velizadə prodakşn", но также был певцом. 

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