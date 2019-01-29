Апелляционная жалоба брата Полада Бюльбюльоглы отклонена

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиняемого в мошенничестве Мамеда Насибова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было оглашено решение.

По решению, апелляционная жалоба М.Насибова была отклонена, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Отметим, что М.Насибов злоупотребил доверием граждан и совершил мошенничество примерно на 400 тыс. манатов.

Согласно обвинительному акту, он продал Ираде Исмаиловой 15 сот земли, не имеющей документов в поселке Говсаны за 21 тыс. 500 манатов, а у Чингиза Мамедова взял 200 тыс. манатов под видом строительства для него жилого дома на Абшероне.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям он был осужден на 8,5 лет лишения свободы.

Напомним, что потерпевший по делу Ч.Мамедов - брат азербайджанского певца и композитора, посла АР в России Полада Бюльбюльоглы.