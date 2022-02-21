ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 42 мины

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 14 по 19 февраля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 27 противопехотных мин, 15 противотанковых и 233 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 115,8 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.