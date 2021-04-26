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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено еще 100 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено еще 100 мин В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 90,8 га территории
Происшествия
26 апреля 2021 г. 14:48
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено еще 100 мин
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Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) предоставило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, с 19 по 24 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 82 противопехотные, 18 противотанковых мин и 79 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 90,8 гектаров территории.

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Версия на английском языке ANAMA defuses 100 mines in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 100 mina aşkarlanıb

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