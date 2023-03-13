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ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 48 мин

ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 48 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных территориях еще 48 мин.
Происшествия
13 марта 2023 г. 15:19
ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 48 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных территориях еще 48 мин.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных в период с 6 по 11 марта в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 11 противопехотных мин, 37 противотанковых мин и 328 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 754 га.

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Версия на английском языке Another 48 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə daha 48 mina aşkarlanıb

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