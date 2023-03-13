ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 48 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных территориях еще 48 мин.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных территориях еще 48 мин.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных в период с 6 по 11 марта в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 11 противопехотных мин, 37 противотанковых мин и 328 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 754 га.