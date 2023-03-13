ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 48 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных территориях еще 48 мин.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных в период с 6 по 11 марта в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 11 противопехотных мин, 37 противотанковых мин и 328 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 754 га.