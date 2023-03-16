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ANAMA: Масштабы минных полей - проявление осуществляемого Арменией минного террора

ANAMA: Масштабы минных полей - проявление осуществляемого Арменией минного террора Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) выступило с заявлением после сегодняшнего инцидента в Агдамском районе, где при подрыве на мине погибли двое граждан.
Происшествия
16 марта 2023 г. 14:55
ANAMA: Масштабы минных полей - проявление осуществляемого Арменией минного террора

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) выступило с заявлением после сегодняшнего инцидента в Агдамском районе, где при подрыве на мине погибли двое граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе ANAMA, Исраиль Гасанов и Амид Гасанов погибли в результате подрыва на мине на территории, вход на которую был запрещен.

Масштабы минных полей на освобожденных территориях являются проявлением осуществляемого Арменией минного террора. ANAMA в очередной раз призывает граждан воздержаться от посещения освобожденных территорий без соответствующего разрешения.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Ermənistanın basdırdığı mina sahələrinin miqyası və kütləviliyi mina terrorunun təzahürüdür"

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