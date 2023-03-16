ANAMA: Масштабы минных полей - проявление осуществляемого Арменией минного террора

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) выступило с заявлением после сегодняшнего инцидента в Агдамском районе, где при подрыве на мине погибли двое граждан.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) выступило с заявлением после сегодняшнего инцидента в Агдамском районе, где при подрыве на мине погибли двое граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе ANAMA, Исраиль Гасанов и Амид Гасанов погибли в результате подрыва на мине на территории, вход на которую был запрещен.

Масштабы минных полей на освобожденных территориях являются проявлением осуществляемого Арменией минного террора. ANAMA в очередной раз призывает граждан воздержаться от посещения освобожденных территорий без соответствующего разрешения.