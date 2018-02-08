Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Находящийся под арестом журналист Афган Мухтарлы временно освобожден для участия на траурной церемонии по случаю 40 дней со дня смерти его сестры и племянницы.

Как сообщает Report, сейчас он находится в Загатальском районе.

Через 3 дня А.Мухтарлы вновь вернут в исправительное учреждение.

Отметим, что 29 мая прошлого года в 22.40 А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Государственной погранслужбы после незаконного пересечения государственной границы Азербайджана на территории Балакянского района. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам службы. При обыске задержанного в административном порядке А.Мухтарлы, у него обнаружили и изъяли крупную сумму наличных и другие предметы.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.

А.Мухтарлы приговорили к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что 30 декабря прошлого года сестра А.Мухтарлы Нурана Мухтарлы и ее 2-летний ребенок, а также 12-летняя племянница погибли в результате отравления угарным газом.