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Администратор OBA маркет обвиняется в присвоении крупной суммы денег

Администратор OBA маркет обвиняется в присвоении крупной суммы денег В прокуратуру поступило обращение в связи с присвоением крупной суммы денег в Лянкяранском филиале сети маркетов OBA, входящего в группу компаний "Veysəloğlu".
Происшествия
15 октября 2021 г. 10:03
Администратор OBA маркет обвиняется в присвоении крупной суммы денег

В прокуратуру поступило обращение в связи с присвоением крупной суммы денег в Лянкяранском филиале сети маркетов OBA, входящего в группу компаний "Veysəloğlu".

Об этом Report сообщили в Лянкяранской районной прокуратуре.

В ходе разбирательств было установлено, что Эльхан Джафарзаде, работавший в этом филиале продавцом-кассиром и администратором, в период с 28.03.2017 года по 21.05.2018 года, в обход кассы продавал непродовольственные товары из магазина различным лицам и торговым объектам, заработав на этом 73 тыс. 907 манатов, которые он потратил на свои личные нужды.

По факту прокуратурой Лянкяранского района возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК АР.

Расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке “OBA market”in administratoru 74 min manat pul mənimsəyib

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