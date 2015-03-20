​25-летнего азербайджанца дважды за полтора года выдворяли из Рязани

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Менее чем за полтора года 25-летний гражданин Азербайджана был два раза выдворен из Рязанской области за пределы Российской Федерации, успел совершить кражу и оплатить уголовный штраф.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба регионального УФССП.

В первый раз молодого человека выслали на родину в январе 2014 года. После чего, по идее, он не должен был появляться в России минимум пять лет.

Однако через 10 месяцев приставы снова увидели парня в списке должников. Причем на этот раз азербайджанец проштрафился дважды: снова нарушил режим пребывания и совершил кражу, за которую должен был заплатить 90 тысяч штрафа.

Приставы для начала ограничили парня в праве выезда за пределы РФ, но поскольку штраф он платить не собирался, ходатайствовали перед судом о другом виде наказания. Парень внял - оплатил штраф – но это не помогло ему остаться в стране. В конце февраля его снова выдворили на родину. Но на сей раз билеты азербайджанец оплатил сам.