10 человек погибли в результате аварий на автомобильных дорогах Азербайджана за минувший день

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За минувший день органами внутренних дел Азербайджана зарегистрирован 101 факт преступлений, 20 из которых были раскрыты по "горячим следам".
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, раскрыты 13 незавершенных ранее дел.
23 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.
На автомобильных дорогах Республики произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек погибли, 5 получили ранения.
В результате осуществленных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий выявлено 9 фактов, связанных с наркотиками, 1 факт незаконного хранения оружия.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 33 человека.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook