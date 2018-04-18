Президент Ильхам Алиев посетил Площадь Государственного флага

18 апреля, 2018 11:59

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены его семьи посетили Площадь Государственного флага. Как сообщает Report, начальник почетного караула отдал рапорт президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву. Глава государства приветствовал солдат. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. В честь президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами был дан орудийный залп. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главой государства.