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    ОИС направит наблюдателей на президентские выборы в Азербайджан

    Наблюдательная миссия находится в процессе формирования

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Организация исламского сотрудничества (ОИС) направит наблюдательную миссию в Азербайджан в связи с предстоящими выборами президента.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.

    В настоящее время наблюдательная миссия находится в процессе формирования.

    Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля.

    За ходом выборов будут также следить миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, СНГ, ГУАМ и др.

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