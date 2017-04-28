Золотая медаль имени Низами Гянджеви вручена Наргиз Пашаевой

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Золотая медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики могла достаться другому ученому. Как вам известно, достойной этой награды сочли меня. За это я благодарю своих учителей. Потому что я научилась у учителей. Я понимаю ценность, ответственность данной награды".

Как сообщает Report, об этом заявила членкор Национальной академии наук Азербайджана, профессор Наргиз Пашаева.

Награда вручена ученому на общем собрании НАНА, посвященном научной и научно-организационной деятельности президиума.

Н. Пашаева подчеркнула, что в мире ученые всегда были сильными, а невежды слабыми: "Я бы хотела, чтобы мой небольшой труд сделал нашу науку еще сильнее. Чтобы научная мысль, мышление Азербайджана нашло отражение в международном масштабе, в университете наподобие Оксфорда. Потому что девиз этого университета "Бог освещает меня". Низами Гянджеви писал, что его стихи испускают свет. Поэтому сегодня – торжество света Низами. Я не приписываю это достижение только себе".

Отметим, что ректор Бакинского филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова профессор Наргиз Пашаева удостоена золотой медали имени Низами Гянджеви за исключительные заслуги в создании и обеспечении эффективной деятельности Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском Университете, являющегося важным международным проектом, реализованным в научной и образовательной сфере в Азербайджане в годы независимости.