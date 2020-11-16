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Знаменитые учителя Карабаха – Мехти  Мамедов

Знаменитые учителя Карабаха – Мехти  Мамедов Проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам
Наука и образование
16 ноября 2020 г. 12:51
Знаменитые учителя Карабаха – Мехти  Мамедов

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Мехти Мамедову.

Мехти Мамедов родился 22 мая 1918 года в Шуше. Ему принадлежат исключительные заслуги в становлении, развитии и популяризации азербайджанского театрального искусства. Видный режиссер, театровед, педагог, критик, переводчик, Народный артист Азербайджана Мехти Мамедов на протяжении 10 лет был главным режиссером Национального Драматического театра, поставив за эти годы 12 спектаклей.

В одном из интервью Мехти Мамедов признался, что среди всех поставленных им на сцене произведений видит на мировой сцене "Сборище сумасшедших" Джалила Мамедкулизаде.

При упоминании имени Мехти Мамедова перед глазами возникает образ высоко эрудированного человека, интеллигента с широким кругозором.

С 1945 года до конца своей жизни М.Мамедов занимался педагогической деятельностью. Он совмещал работу в Институте искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский Государственный Университет культуры и искусства) с преподаванием в Азербайджанском государственном университете (ныне Бакинский государственный университет), где вел уроки этики и эстетики. М.Мамедов преподавал актерское и режиссерское искусство в Азербайджанском государственном театральном институте.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Mehdi Məmmədov

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