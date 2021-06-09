Завтра произойдет первое солнечное затмение года

10 июня произойдет первое солнечное затмение текущего года. Это - кольцевое солнечное затмение.

10 июня произойдет первое солнечное затмение текущего года. Это - кольцевое солнечное затмение.

Об этом Report сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Сообщается, что затмение начнется в 12:12:15 и закончится в 17:11:16. Затмение, которое в общей сложности продлится 4 часа 59 минут, достигнет своего максимума в 14:43:06.

Кольцевая фаза этого солнечного затмения будет видна из некоторых частей России, Гренландии и Северной Канады, частичное затмение будет наблюдаться в большей части Европы, большей части Азии, Северной и Западной Африке, большей части Северной Америки, Атлантического океана и Арктики.

Это природное явление не будет наблюдаться на территории Азербайджана.