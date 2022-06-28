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Завершились мониторинги Минобразования в детских садах

Завершились мониторинги Минобразования в детских садах "Завершились мониторинги, проводимые Министерством образования по уровню дошкольного образования (детские сады). Обнародованы результаты по 1 680 детсадам".
Наука и образование
28 июня 2022 г. 15:23
Завершились мониторинги Минобразования в детских садах

"Завершились мониторинги, проводимые Министерством образования по уровню дошкольного образования (детские сады). Обнародованы результаты по 1 680 детсадам".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил журналистам министр образования Эмин Амруллаев, участвовавший в открытии центра STEAM в полной средней школе №9 города Мингячевир.

По его словам, в настоящее время во многих регионах проводятся аудиты: "Мы проинформируем общественность о принятии соответствующих мер дисциплинарного взыскания по итогам аудитов. Для нас есть несколько приоритетных направлений. В первую очередь, мы хотим осуществлять прием в детсады через электронную систему на основе единого принципа. Со второй декады июля мы завершим процесс и заполним единую электронную базу данных по всей стране".

Министр отметил, что вопрос питания в детских садах также является одной из главных целей: "Правила, касающиеся рациона питания, устарели, а введение новых требует времени. Будут проведены работы над определенными пилотными проектами, которые впоследствии будут представлены общественности”.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyinin uşaq bağçalarında apardığı monitorinqlər başa çatıb

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