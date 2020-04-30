Замминистра об открытии школ до конца учебного года

"Открытие школ к концу учебного года, вероятно, не представляется реалистичным. Будет трудно поддерживать социальную дистанцию между учениками в школах. Поэтому, скорее всего, это нереально".

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV сказала заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, каждый год занятия традиционно начинаются 15 сентября: "На данный момент мы обсуждаем вопросы и программы на конец учебного года. Однако, окончательное решение о начале учебного года примет Кабинет министров".