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Замминистра об открытии школ до конца учебного года

Замминистра об открытии школ до конца учебного года

"Открытие школ к концу учебного года, вероятно, не представляется реалистичным. Будет трудно поддерживать социальную дистанцию между учениками в школах. Поэтому, скорее всего, это нереально". 

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV сказала заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева. 

По ее словам, каждый год занятия традиционно начинаются 15 сентября: "На данный момент мы обсуждаем вопросы и программы на конец учебного года. Однако, окончательное решение о начале учебного года примет Кабинет министров".

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