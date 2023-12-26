Замминистра: Мы нацелены на то, чтобы к 2026 году число студентов в Азербайджане достигло 75 тыс.

Замминистра: Мы нацелены на то, чтобы к 2026 году число студентов в Азербайджане достигло 75 тыс.

Азербайджан нацелен на то, чтобы к 2026 году число студентов в стране достигло 75 тыс. человек.

https://static.report.az/photo/c5166f24-a70d-3063-8a0c-4d6d2a7fb9af.jpg https://static.report.az/photo/c5166f24-a70d-3063-8a0c-4d6d2a7fb9af.jpg