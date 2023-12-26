Замминистра: Мы нацелены на то, чтобы к 2026 году число студентов в Азербайджане достигло 75 тыс.

Азербайджан нацелен на то, чтобы к 2026 году число студентов в стране достигло 75 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли в ходе выступления на мероприятии "Возможности международного образования в Азербайджане".
Он отметил, что число обучающихся в Азербайджане иностранных студентов также растет.
"Прием в высшие учебные заведения страны превысил 60 тысяч человек. Мы стремимся к 2026 году увеличить эту цифру до 75 тысяч человек", - сказал замминистра.