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Замминистра: Мы нацелены на то, чтобы к 2026 году число студентов в Азербайджане достигло 75 тыс.

Замминистра: Мы нацелены на то, чтобы к 2026 году число студентов в Азербайджане достигло 75 тыс. Азербайджан нацелен на то, чтобы к 2026 году число студентов в стране достигло 75 тыс. человек.
Наука и образование
26 декабря 2023 г. 12:11
Замминистра: Мы нацелены на то, чтобы к 2026 году число студентов в Азербайджане достигло 75 тыс.

Азербайджан нацелен на то, чтобы к 2026 году число студентов в стране достигло 75 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли в ходе выступления на мероприятии "Возможности международного образования в Азербайджане".

Он отметил, что число обучающихся в Азербайджане иностранных студентов также растет.

"Прием в высшие учебные заведения страны превысил 60 тысяч человек. Мы стремимся к 2026 году увеличить эту цифру до 75 тысяч человек", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Deputy Minister: 'We aim to increase the number of foreign students in Azerbaijan to 75,000 in 2026'
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Hədəfimiz 2026-cı ildə Azərbaycanda tələbələrin sayının 75 minə çatmasıdır”

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