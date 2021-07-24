Все больше студентов из Украины выбирают учебу в Азербайджане – ЭКСКЛЮЗИВ

Обнародовано число учащихся в вузах Азербайджана студентов из Украины.

Обнародовано число учащихся в вузах Азербайджана студентов из Украины.

В беседе с Восточно-европейским бюро Report депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа", председатель парламентского подкомитета по вопросам законодательного обеспечения, член межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Людмила Марченко сообщила, что динамика роста числа студентов наблюдается последние 5 лет.

"Эта динамика явно к увеличению. На сегодняшний день по информации Министерства образования порядка 1200 украинских студентов учатся в вузах Азербайджана. У нас имплементированные документы между Украиной и Азербайджаном, поэтому видим прирост. На сегодня украинскому студенту интересен Азербайджан, интересен формат той информации, которая озвучивается в университетах, и эти студенты востребованы на рынке труда. Это одно из правильных направлений развития отношений между Украиной и Азербайджаном. Они в основном учатся по специальности инженерия, поскольку эта область востребована в Украине", - отметила Л.Марченко.