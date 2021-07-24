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Все больше студентов из Украины выбирают учебу в Азербайджане – ЭКСКЛЮЗИВ

Все больше студентов из Украины выбирают учебу в Азербайджане – ЭКСКЛЮЗИВ Обнародовано число учащихся в вузах Азербайджана студентов из Украины.
Наука и образование
24 июля 2021 г. 12:25
Все больше студентов из Украины выбирают учебу в Азербайджане – ЭКСКЛЮЗИВ

Обнародовано число учащихся в вузах Азербайджана студентов из Украины.

В беседе с Восточно-европейским бюро Report депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа", председатель парламентского подкомитета по вопросам законодательного обеспечения, член межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Людмила Марченко сообщила, что динамика роста числа студентов наблюдается последние 5 лет.

"Эта динамика явно к увеличению. На сегодняшний день по информации Министерства образования порядка 1200 украинских студентов учатся в вузах Азербайджана. У нас имплементированные документы между Украиной и Азербайджаном, поэтому видим прирост. На сегодня украинскому студенту интересен Азербайджан, интересен формат той информации, которая озвучивается в университетах, и эти студенты востребованы на рынке труда. Это одно из правильных направлений развития отношений между Украиной и Азербайджаном. Они в основном учатся по специальности инженерия, поскольку эта область востребована в Украине", - отметила Л.Марченко.

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Версия на английском языке Number of Ukrainians studying in Azerbaijan revealed - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ali təhsil alan ukraynalı tələbələrin sayı açıqlanıb - EKSKLÜZİV

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