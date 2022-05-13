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Внесены изменения в закон ”Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)"

Внесены изменения в закон ”Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)" Внесены изменения в указ О применении закона ”Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья".
Наука и образование
13 мая 2022 г. 15:10
Внесены изменения в закон ”Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)

Внесены изменения в указ О применении закона ”Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ об этом.

В Указ президента Азербайджанской Республики от 19 июля 2001 года № 540 “О применении Закона Азербайджанской Республики ”Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья” внести следующие изменения:

1. Из пункта 2.3 исключить слова “(за исключением управления дошкольными специальными образовательными учреждениями, находящимися в подчинении местных органов исполнительной власти)” ;

2. Пункт 2.4-1 отменить.

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