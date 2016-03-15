Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Университете АДА отметили праздник Новруз.

Как сообщает Report, на открытии мероприятия проректор АДА Фариз Исмаилзаде заявил, что основной целью его проведения является пропаганда азербайджанской культуры, традиций, ценностей среди иностранных студентов.

"Подобные мероприятия проводятся каждый год и наряду с пропагандой традиций среди иностранцев, этот праздник также является напоминанием для азербайджанских студентов о наших традициях", - подчеркнул Ф.Исмаилзаде.

В рамках праздника состоялись различные выступления и концертная программа. Также состоялась посадка деревьев с участием ректора АДА Хафиза Пашаева.