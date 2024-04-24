В США выяснили, что первые биолюминесцентные организмы появились 540 млн лет назад

Японские и американские биологи и генетики открыли свидетельства того, что первые земные многоклеточные организмы, способные вырабатывать свет, появились на Земле около 540 млн лет назад, одновременно с первыми зрячими существами.

Японские и американские биологи и генетики открыли свидетельства того, что первые земные многоклеточные организмы, способные вырабатывать свет, появились на Земле около 540 млн лет назад, одновременно с первыми зрячими существами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Смитсоновского национального музея естественной истории.

"Данное открытие отодвигает время появления биолюминесценции почти на 300 миллионов лет в прошлое. До этого наиболее древним примером существования этой способности выступали древние рачки-остракоды, населявшие моря древней Земли около 267 миллионов лет назад", - говорится в сообщении.

Открытие было совершено группой американских и японских ученых под руководством научного сотрудника Смитсоновского национального музея естественной истории (США) Андреа Куатрини при изучении геномов восьми ранее неизвестных видов светящихся глубоководных кораллов из подклассов Octocorallia и Hexacorallia. Ученые расшифровали структуру ДНК этих полипов и сравнили эти данные с тем, как были устроены геномы еще 180 видов кораллов.

Это позволило ученым составить пока самое детальное древо эволюции светящихся кораллов и обнаружить, что общий предок всех биолюминесцентных полипов из класса Octocorallia появился на Земле примерно 540 миллионов лет назад, в начале кембрийской эпохи. В это время на Земле практически одновременно появились представители всех ключевых типов многоклеточных живых существ, в том числе и позвоночных животных.

Как предполагают ученые, подобное время появления биолюминесценции не было случайным - в это же время возникли первые зрячие существа, использовавшие глаза для поисков пищи, сородичей и отслеживания источников опасности. По мнению ученых, древние кораллы могли вырабатывать вспышки света для поимки добычи или привлечения внимания крупных хищников, отпугивающих мелких беспозвоночных. Последующее изучение истории эволюции Octocorallia даст более точный ответ на этот вопрос, подытожили исследователи.