В средних школах Азербайджана оптимизируется учебная нагрузка

"С будущего года в школах, где преподавание ведется не на родном языке, учебник азербайджанского языка будет подготовлен в формате нового запасного учебника".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в последующие годы начнется разработка учебника "Познание мира" в формате альтернативного учебника: "В ближайшие годы в средних школах Азербайджана вырастет ассортимент запасных учебников. Мы работаем в направлении увеличения ассортимента резервных учебников".

Дж.Байрамов сообщил, что выдвинуты различные предложения для оптимизации учебной нагрузки в средних школах Азербайджана и в данном направлении проводятся мероприятия: "Коллегия Министерства образования сократила количество внутришкольных оцениваний в 2018/2019 учебном году. Были сокращения в большом суммативном оценивании и делении классов. В то же время это положительно сказалось на объеме учебной нагрузки".