Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Для обеспечения проведения продуктивного научного исследования необходимо создать научно-исследовательские лабораторные центры для совместного пользования образовательных и научно-исследовательских учреждений".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров в ходе выступления на совместной научной сессии общего собрания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и коллегии министерства образования.

По его словам, создание таких центров будет способствовать экономии финансовых средств, а также повышению числа и качества совместных междисциплинарных исследований: "В целях коммерциализации научно-инновационной деятельности предлагаю учредить постоянный совет".

Министр отметил, что сегодня в вузах отсутствует механизм финансирования науки: "В этой сфере следует поддержать государственную политику инструментами и ресурсами".

М.Джаббаров подчеркнул, что в прошлом году для обучения в магистратуре НАНА было выделено 20 мест по 7 специальностям, в этом году - 63 места по 19 специальностям: "В следующем году для обучения в магистратуре НАНА планируется выделить 133 места по 31 специальности".