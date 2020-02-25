В школах Азербайджана проведут профилактику из-за угрозы коронавируса

Министерство образования Азербайджанской Республики дало соответствующие поручения районным и городским отделам (управлениям) образования в связи с коронавирусом.
Как передает Report, в поручении министерства говорится:
"Распространенные в близком зарубежье в последнее время новости о коронавирусе обуславливают необходимость более тщательного отношения к санитарно-эпидемиологической ситуации в общеобразовательных учебных заведениях и принять превентивные медико-профилактические мероприятия.
В связи с этим в общеобразовательных учебных заведениях поручается провести следующие мероприятия:
- Активные просветительские и объяснительные работы медико-профилактического характера с коллективом школы, учениками, их родителями;
- Проверку на наличие у учеников симптомов респираторных заболеваний, при обнаружении таковых направить учеников на амбулаторное лечение;
- Повысить контроль над обеспечением медпункта (если имеется) необходимыми медицинскими принадлежностями;
- Повысить контроль над снабжением дезинфицирующими и гигиеническими средствами;
- Создать условия для проведения соответствующими структурами санитарно-эпидемиологических работ;
- Ограничить проведение массовых мероприятий".
Документ подписал руководитель аппарата Минобразования Мухтар Мамедов.