В школах Азербайджана проведут профилактику из-за угрозы коронавируса

Министерство образования Азербайджанской Республики дало соответствующие поручения районным и городским отделам (управлениям) образования в связи с коронавирусом.

Как передает Report, в поручении министерства говорится:

"Распространенные в близком зарубежье в последнее время новости о коронавирусе обуславливают необходимость более тщательного отношения к санитарно-эпидемиологической ситуации в общеобразовательных учебных заведениях и принять превентивные медико-профилактические мероприятия.

В связи с этим в общеобразовательных учебных заведениях поручается провести следующие мероприятия:

- Активные просветительские и объяснительные работы медико-профилактического характера с коллективом школы, учениками, их родителями;

- Проверку на наличие у учеников симптомов респираторных заболеваний, при обнаружении таковых направить учеников на амбулаторное лечение;

- Повысить контроль над обеспечением медпункта (если имеется) необходимыми медицинскими принадлежностями;

- Повысить контроль над снабжением дезинфицирующими и гигиеническими средствами;

- Создать условия для проведения соответствующими структурами санитарно-эпидемиологических работ;

- Ограничить проведение массовых мероприятий".

Документ подписал руководитель аппарата Минобразования Мухтар Мамедов.