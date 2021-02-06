В прошлом году в Азербайджане были нарушены авторские права 11 человек

Эти обращения были рассмотрены согласно требованиям законодательства в сфере авторских прав

Названо число объектов авторского права, прошедших государственную регистрацию в Азербайджане в прошлом году.

В ответ на запрос Report в Агентстве по интеллектуальной собственности Азербайджана сообщили, что в 2020 году были зарегистрированы 454 произведения 233 авторов, в том числе посредством раздела "Электронные услуги" были зарегистрированы 192 произведения 91 автора.

Кроме того, в прошлом году от 11 юридических и физических лиц поступили письменные обращения в связи с восстановлением авторских прав. Эти обращения были рассмотрены согласно требованиям законодательства в сфере авторских прав, часть обращений удалось решить в рамках полномочий агентства, остальные перенаправлены в соответствующие структуры.