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В прошлом году в Азербайджане были нарушены авторские права 11 человек

В прошлом году в Азербайджане были нарушены авторские права 11 человек Эти обращения были рассмотрены согласно требованиям законодательства в сфере авторских прав
Наука и образование
6 февраля 2021 г. 16:27
В прошлом году в Азербайджане были нарушены авторские права 11 человек

Названо число объектов авторского права, прошедших государственную регистрацию в Азербайджане в прошлом году.

В ответ на запрос Report в Агентстве по интеллектуальной собственности Азербайджана сообщили, что в 2020 году были зарегистрированы 454 произведения 233 авторов, в том числе посредством раздела "Электронные услуги" были зарегистрированы 192 произведения 91 автора.

Кроме того, в прошлом году от 11 юридических и физических лиц поступили письменные обращения в связи с восстановлением авторских прав. Эти обращения были рассмотрены согласно требованиям законодательства в сфере авторских прав, часть обращений удалось решить в рамках полномочий агентства, остальные перенаправлены в соответствующие структуры.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 11 şəxsin müəlliflik hüququ pozulub - EKSKLÜZİV

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