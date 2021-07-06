Представлен проект новой школьной формы

Проект, определяющий описания формы одежды учащихся, был представлен на утверждение в Кабинет Министров.

Проект новой формы одежды учащихся представлен на утверждение в Кабинет Министров.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что на подготовительном этапе описания одежды были вынесены на обсуждение общественности, а также специалистов по одежде и предприятий, занимающихся производством одежды, были учтены их мнения и предложения.

Согласно проекту, летняя форма одежды для девочек будет состоять из рубашки с коротким рукавом и юбки, а зимняя - из рубашки с длинным рукавом, юбки и жакета на замке с карманами. Летняя форма одежды для мальчиков будет состоять из рубашки с коротким рукавом и брюк, зимняя форма одежды - из рубашки с длинным рукавом, брюк и жакета на молнии с карманами.

Предусматривается, что элементы формы одежды будут выполнены в следующих цветах:

- Юбка и брюки - черный, темно-коричневый, темно-серый, темно-синий и коричнево-зеленый;

- Рубашка - белая, бежевая, голубая, светло-зеленая и светло-желтая;

- Жакет - темно-серый, коричневый, темно-синий, темно-зеленый и светло-коричневый.

Цвет формы одежды будет определяться решением педагогического совета общеобразовательного учреждения. В общеобразовательном учреждении может быть введена только одна форма одежды. Учащиеся государственных общеобразовательных учреждений должны носить установленную форму одежды в школе и на торжественных школьных мероприятиях (даже если они проходят вне школы).