В поселке Лагич Исмаиллинского района сдано в эксплуатацию новое школьное здание

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания полной средней школы, построенного в поселке Лагич Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди разрезали ленту, символизирующую открытие здания.

Поселок Лагич является одним из самых древних поселений в нашей стране. Этот поселок, история которого уходит в раннее средневековье, привлекает внимание уникальной архитектурой. Сегодня в Лагичском историко-культурном заповеднике охраняются более 90 исторических памятников, в том числе 5 мечетей, 3 бани, свыше 60 жилых домов, а также мост и водяная мельница, надгробные камни, несколько ремесленных мастерских и общественные родники.

В Лагиче сохраняются и развиваются более 100 видов ремесел и промыслов. Bсе это привлекает внимание туристов. За 8 месяцев этого года поселок посетили 45 тысяч туристов. За последние годы был принят ряд мер по развитию поселка, реализованы социальные проекты. Один из этих проектов – строительство здания Лагичской поселковой полной средней школы на 400 ученических мест.

Министр образования Джейхун Байрамов проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о том, что здание полной средней школы поселка Лагич было построено в 1928 году. Хотя школа была предусмотрена на 130 учеников, здесь учились 232 ученика. Состояние здания не соответствовало современным требованиям, кроме того, увеличение численности населения поселка и отсутствие полной средней школы в близлежащих селах привело к высокой плотности учеников в этом учебном заведении. На основании Распоряжения, подписанного главой государства в прошлом году, в целях строительства полной средней школы на 400 ученических мест в Лагиче Министерству образования были выделены средства из резервного фонда Президента. Трехэтажное здание школы построено с высоким качеством. Все классные комнаты в школе, в которой созданы различные предметные кабинеты и лаборатории, оснащены учебными пособиями. Здесь созданы спортивный зал и актовый зал на 175 мест. В школе установлена система видеонаблюдения, имеется централизованная отопительная система.