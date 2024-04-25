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В отношении директоров трех школ Баку приняты дисциплинарные меры

В отношении директоров трех школ Баку приняты дисциплинарные меры В отношении директоров средних школ номер 39, 153 и 182 города Баку приняты дисциплинарные меры.
Наука и образование
25 апреля 2024 г. 12:45
В отношении директоров трех школ Баку приняты дисциплинарные меры

В отношении директоров средних школ номер 39, 153 и 182 города Баку приняты дисциплинарные меры.

Как сообщает Report, решение принято по итогам мониторинга, проведенного Государственным агентством по дошкольному и общему образованию и Управлением образования Баку в общеобразовательных учреждениях столицы.

Директорам школ даны поручения по устранению в кратчайшие сроки проблем с ведением документации, повышению ответственности педагогического и административного персонала, организации методической работы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda üç məktəbin direktoru barəsində intizam tənbeh tədbiri görülüb

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