В Общем собрании НАНА примут участие проживающие за рубежом азербайджанские ученые

Состоялось очередное заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Состоялось очередное заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие и.о. президента НАНА, академик Ариф Гашимов и другие члены президиума.

Открыл мероприятие академик А.Гашимов, который объявил повестку. Членкору НАНА Панаху Мурадову, доктору биологических наук Фуаду Гулубекову, помощнику вице-президента НАНА Саят Мустафаевой были вручены почетные грамоты НАНА.

Академик А.Гашимов также сообщил, что в Общем собрании академии, которое состоится 27 апреля 2022 года, примут участие действительные члены, членкоры академии, руководящие лица ряда министерств, высших учебных заведений, а также проживающие за рубежом азербайджанские ученые.

Затем А.Гашимов представил проект решения общего собрания. С участием членов президиума были проведены обсуждения, даны поручения.