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В Нахчыване создан Государственный экзаменационный центр

В Нахчыване создан Государственный экзаменационный центр Председатель Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о создании юридического лица "Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики"
Наука и образование
19 декабря 2020 г. 05:11
В Нахчыване создан Государственный экзаменационный центр

Председатель Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о создании юридического лица "Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики".

Как передает Report, Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики со статусом публичного юридического лица основан на базе Комиссии по вопросам государственной службы при Председателе Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики.

Указом утвержден "Устав Государственного экзаменационного центра Нахчыванской Автономной Республики". Одновременно утверждена структура публичного юридического лица "Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики".

Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

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