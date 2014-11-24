В Москве по инициативе Лейлы Алиевой состоялась интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошел ежегодный турнир Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" с участием 22 команд.

Как сообщает Report со ссылкой на AzərTAc, с приветственным словом к участникам игры обратился представитель администрации президента Азербайджана Натиг Алиев. Он выразил благодарность председателю АМОР Лейле Алиевой за поддержку в организации турнира по интеллектуальной игре для азербайджанской молодежи России. Н.Алиев подчеркнул, что молодежь – это мобильная и динамичная часть общества, которая играет важную роль в формировании сильной диаспоры. В Азербайджане уделяется большое внимание реализации молодежной политики, создаются все условия для реализации потенциала молодого поколения. "Сегодня Азербайджан переживает период развития. Основа этого развития была заложена архитектором независимости современного Азербайджана, общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым", - сказал он.

Ведущим мероприятия выступил игрок "Что? Где? Когда?", обладатель премии "Хрустальная сова" Владимир Антохин. Вопросы для игры представил легендарный игрок "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы" Ровшан Аскеров.



В турнире приняли участие команды азербайджанских клубов таких ведущих российских вузов как МГУ, МГИМО, МГТУ и др. Лучшей оказалась объединенная команда Финансового университета при Правительстве РФ и Российского экономического Университета им. Г.В.Плеханова под названием "Суета". На протяжении всей игры команда в составе Ниджата Талыбова, Акбера Хаммедли, Эмина Исмаилова, Вадима Тюренкова, Мирослава Гридина и Эльвина Керимова продемонстрировала блестящий результат. Победителям были вручены медали, почетные грамоты и денежные премия от АМОР.