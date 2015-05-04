​В Минобр поступили обращения в связи с переводом студентов в вузы

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ За апрель текущего года в Телефонный справочный центр (служба "Горячей линии" - 146) министерства образования поступило 7 427 звонков, в Коммутаторскую службу - 3 300 обращений. В Центре приема граждан были оказаны услуги 4 279 гражданам. Как сообщили Report в министерстве образования, на большинство обращений, поступивших в Телефонный справочный центр и Центр приема граждан (большинство обращений носило характер запроса), были незамедлительно даны ответы, и они были оперативно решены.

В соответствии с запросами, 524 гражданина были в электронной форме записаны на прием соответствующих ответственных лиц министерства образования. В Центре приема граждан были приняты и зарегистрированы 1 267 документов (442 заявления, 713 писем, 112 других документов).

Поступившие вопросы были чаще всего связаны с признанием документов об образовании (дипломов), приемом детей в первые классы общеобразовательных школ, переводом учащихся общеобразовательных учреждений, восстановлением и переводом студентов, приемом учителей на работу.

Отметим, что за прошедший месяц в Телефонный справочный центр больше всего обращений поступило в среду (1664 звонков) и пятницу (1637 звонков), в основном, с 10:30 до 12:00 и с 14:00 до 15:30, а в Центр приема граждан - больше всего в среду (962 обращения) и во вторник (853 обращения), с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.