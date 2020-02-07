 Наверх

В конкурсе "Восхождение" примут участие почти 10 тыс. человек

В конкурсе "Восхождение" примут участие почти 10 тыс. человек
© Report / Elchin Murad

Из 11 760 обратившихся для участия в конкурсе "Восхождение" были приняты 9 775 человек.

Как передает Report, об этом сказал руководитель созданной в связи с конкурсом рабочей группы Фархад Гаджиев.

По его словам, на участие в конкурсе приняты 2339 женщин, 7436 мужчин.

Ф.Гаджиев отметил, что в конкурсе участвуют 1000 госслужающих: "В конкурсе принимают участие конкурсанты из Баку и Абшерона (53,70%), Аранских районов (11,42%). Меньше всего заявителей из Нахчывана (1,80%)". 

Напомним, что 8 февраля стартует очередной этап конкурса "Восхождение" – первый пробный экзамен на общие знания.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!