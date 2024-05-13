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В Баку стартовала министерская конференция ИСЕСКО

В Баку стартовала министерская конференция ИСЕСКО В Баку стартовала II Министерская конференция ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).
Наука и образование
13 мая 2024 г. 09:23
В Баку стартовала министерская конференция ИСЕСКО

В Баку стартовала II Министерская конференция ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступают Министерство науки и образования и Институт образования в партнерстве с ИСЕСКО и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Международная конференция посвящена теме "Обзор результатов PISA 2022: глобальные и региональные тенденции".

В конференции принимают участие более 40 представителей из Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Египта, ОАЭ, Бахрейна, Латвии, Нигерии, Малайзии, Марокко, Брунея, Ливана, Омана, Гамбии и других стран.

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Версия на английском языке Фото2nd ICESCO Ministerial Conference on PISA kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPISA üzrə II ICESCO Nazirlər Konfransı öz işinə başlayıb 

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