В Баку стартовала министерская конференция ИСЕСКО

В Баку стартовала II Министерская конференция ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

В Баку стартовала II Министерская конференция ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступают Министерство науки и образования и Институт образования в партнерстве с ИСЕСКО и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Международная конференция посвящена теме "Обзор результатов PISA 2022: глобальные и региональные тенденции".

В конференции принимают участие более 40 представителей из Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Египта, ОАЭ, Бахрейна, Латвии, Нигерии, Малайзии, Марокко, Брунея, Ливана, Омана, Гамбии и других стран.