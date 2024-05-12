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ГЭЦ проведет экзамены по азербайджанскому языку для 25 тыс. человек

ГЭЦ проведет экзамены по азербайджанскому языку для 25 тыс. человек Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от
Наука и образование
12 мая 2024 г. 06:52
ГЭЦ проведет экзамены по азербайджанскому языку для 25 тыс. человек

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского, а также для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Как сообщили Report в Центре, в экзаменах, которые будут организованы в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Товузе, Мингячевире, Евлахе, Шеки, Загатале, Балакене, Габале, Гахе, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране, Губе, Гусаре и Хачмазе, предусматривается участие 24 987 человек.

Экзамены начнутся в 10:00 и продлятся 1 час 30 минут.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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Версия на азербайджанском языке DİM 25 minə yaxın şagird və abituriyent üçün Azərbaycan dili fənni üzrə imtahan keçirəcək

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