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Гендиректор ICESCO: Цифровые устройства отвлекают учеников

Гендиректор ICESCO: Цифровые устройства отвлекают учеников Цифровые устройства отвлекают учеников, о чем свидетельствуют результаты проведенных исследований.
Наука и образование
13 мая 2024 г. 10:38
Гендиректор ICESCO: Цифровые устройства отвлекают учеников

Цифровые устройства отвлекают учеников, о чем свидетельствуют результаты проведенных исследований.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салим бин Мухаммад аль-Малик на церемонии открытия II Министерской конференции ICESCO по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в Баку.

По его словам, до 60% 15-летних школьников демонстрируют низкую продуктивность в процессе оценивания, на что необходимо обратить особое внимание.

Гендиректор заявил, что пандемия COVID-19 создала большие проблемы в сфере образования и оказала негативное влияние на преподавание и обучение: "После кризиса главная задача - учитывать достижения учащихся, их эмоциональные и физические аспекты".

Салим бин Мухаммад аль-Малик также подчеркнул важное значение искусственного интеллекта и цифровых технологий в системе образования и отметил, что к 2027 году запланировано произвести серьезные изменения.

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Версия на английском языке ICESCO director general: Digital devices distract students
Версия на азербайджанском языке ICESCO-nun Baş direktoru: Rəqəmsal cihazlar şagirdlərin fikirlərini yayındırır

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