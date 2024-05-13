Гендиректор ICESCO: Цифровые устройства отвлекают учеников

Цифровые устройства отвлекают учеников, о чем свидетельствуют результаты проведенных исследований.

Цифровые устройства отвлекают учеников, о чем свидетельствуют результаты проведенных исследований.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салим бин Мухаммад аль-Малик на церемонии открытия II Министерской конференции ICESCO по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в Баку.

По его словам, до 60% 15-летних школьников демонстрируют низкую продуктивность в процессе оценивания, на что необходимо обратить особое внимание.

Гендиректор заявил, что пандемия COVID-19 создала большие проблемы в сфере образования и оказала негативное влияние на преподавание и обучение: "После кризиса главная задача - учитывать достижения учащихся, их эмоциональные и физические аспекты".

Салим бин Мухаммад аль-Малик также подчеркнул важное значение искусственного интеллекта и цифровых технологий в системе образования и отметил, что к 2027 году запланировано произвести серьезные изменения.