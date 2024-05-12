Сегодня свыше 400 человек в Азербайджане сдадут экзамены на должности госслужбы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам АВ и АС (административные руководители), ВА и ВВ (административные исполнители

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам АВ и АС (административные руководители), ВА и ВВ (административные исполнители), а также для желающих поступить на госслужбу на должности АВ и АС.

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, экзамен для желающих поступить на госслужбу на должности АВ и АС, относящиеся к типу А (административные руководители), будет проведен в электронной форме. Для участия в экзамене прошли регистрацию 117 человек. Экзамен начнется в 11:00, кандидаты должны быть в экзаменационном здании не позднее 10:45.

Прибывающие должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и лист пропуска на экзамен.

Для участия в экзамене в целях продолжения деятельности на государственной службе прошел регистрацию 341 кандидат. В листе пропуска указана вся необходимая информация. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

Экзаменуемые также должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и лист пропуска на экзамен.