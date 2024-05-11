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В Китае создали гигантский радиотелескоп для наблюдений за солнечным ветром

В Китае создали гигантский радиотелескоп для наблюдений за солнечным ветром Китай завершил строительство гигантского радиотелескопа для наблюдений за потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца.
Наука и образование
11 мая 2024 г. 17:06
В Китае создали гигантский радиотелескоп для наблюдений за солнечным ветром

Китай завершил строительство гигантского радиотелескопа для наблюдений за потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Сообщается, что в пятницу этот мощный астрономический инструмент успешно прошел технические испытания.

Проект курировал Национальный центр космических исследований Академии наук Китая. Объект расположен на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.

Благодаря этому телескопу китайские специалисты будут вести ежедневные наблюдения за флуктуациями радиосигналов от далеких источников под воздействием солнечного ветра. Предполагается, что подобный мониторинг позволит своевременно реагировать на изменения в магнитосфере и ионосфере, которые оказывают негативное воздействие на авиацию, аэрокосмические проекты, на сферу коммуникаций, навигационные приборы и работу энергосистем.

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